Papa Leone XIV contro la ‘bulimia dei social’ | La nostra società è malata

Durante l' udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha lanciato un appello forte e diretto contro quella che ha definito una vera e propria " malattia sociale ". L'oggetto della sua critica sono le dinamiche comunicative contemporanee, sempre più dominate da una connessione continua e compulsiva attraverso i social media. Secondo il Pontefice, viviamo immersi in un flusso ininterrotto di contenuti digitali, fatto di immagini, notizie e stimoli che spesso non sono né verificati né autentici. «Siamo iperconnessi e sovraccarichi di stimoli», ha dichiarato, «e questo ci trascina in una tempesta emotiva dove i sentimenti si confondono e si moltiplicano in modo caotico».

