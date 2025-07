Papa Leone tifaNovara! Prende al volo la sciarpa del club

Durante il Giubileo dei giovani in corso a Roma, piazza San Pietro è stata teatro di un episodio davvero curioso. Al passaggio di Papa Leone XIV tra la folla, un tifoso del Novara ha lanciato una sciarpa azzurra verso il pontefice, in segno di omaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Papa Leone tifa...Novara! Prende al volo la sciarpa del club

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

Più di 500 giovani novaresi a Roma per incontrare Papa Leone XIV: un’esperienza di fede e comunità - Un’ondata di entusiasmo e spiritualità ha portato a Roma ben 560 giovani della diocesi di Novara, accorsi nella capitale per partecipare al grande incontro con Papa Leone XIV, in occasione del ... Lo riporta lavocedinovara.com

Lanciano una sciarpa della Roma al Papa, poi rischiano di travolgerlo ... - Lanciano una sciarpa della Roma al Papa, poi rischiano di travolgerlo: Leone invita alla calma Accoglienza da stadio per Papa Leone XIV, nel cortile di San Damaso, all'incontro organizzato per la ... Riporta repubblica.it