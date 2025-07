Papa Leone in udienza generale | diplomazia sia la via per risolvere conflitti

In udienza generale, oggi, il Papa ha richiamato alla pace sottolineando l’importanza della diplomazia nella risoluzione dei conflitti. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone in udienza generale: diplomazia sia la via per risolvere conflitti

Papa Leone XIV, udienza con la stampa (video): «Liberate giornalisti incarcerati per aver raccontato verità !» - Il primo incontro di Papa Leone XIV con i rappresentanti dei media internazionali è stato un forte appello a una comunicazione di pace, capace di disarmare parole e immagini per costruire giustizia e verità , ecco il video.

Zelensky a San Pietro, dall’abbraccio a Meloni all’udienza con Papa Leone - CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è giunto in piazza San Pietro per la messa di inizio pontificato di Leone XIV.

Sinner in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano: l’incontro con la sua famiglia e Binaghi - Stamattina Sinner si è recato al Vaticano per un'udienza privata con Papa Leone XIV, grande appassionato di tennis.

