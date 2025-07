Papa Leone avverte gli italiani | Fate attenzione poi l’appello

C'è un momento, durante le udienze generali del mercoledì, in cui tutto sembra sospendersi. Le voci si abbassano, i flash si fanno più discreti e gli occhi si puntano su di lui, Papa Leone XIV, che con passo lento ma deciso prende posto. Non ha il tono perentorio di chi comanda, né il carisma urlato di certe figure mediatiche. Eppure, quando comincia a parlare, il silenzio si fa ascolto. In una mattina come tante, in piazza San Pietro affollata di fedeli e pellegrini, il Pontefice ha scelto di affrontare un tema che brucia sotto la superficie: il nostro modo di comunicare.

Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” - Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace.

È stato eletto il nuovo papa, Leone XIV - Il nuovo papa Robert Prevost ha scelto il nome Leone XIV ed è stato eletto nel corso della quarta votazione del conclave, la prima del pomeriggio.

I tweet di papa Leone XIV contro il piano sui migranti di Trump - "JD Vance si sbaglia: Gesù non ci chiede di classificare il nostro amore per gli altri". Lo si legge sull'account X di Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi, giovedì 8 maggio, dal conclave dei cardinali riuniti.

Ricordi di giugno Giugno è stato un mese particolarmente intenso; fatto di grandi soddisfazioni, molto impegno e – da un certo punto di vista – anche piccoli record personali. Sono stato chiamato in udienza privata da Papa Leone XIV: un’esperienza profonda Vai su Facebook

Il Papa alla Chiesa italiana: unità, scelte coraggiose, laici protagonisti; Papa Leone avverte su IA: attenzione a giovani e lavoro; Il Papa ai corridori del Giro d'Italia: siete un modello per i giovani del mondo.

Leone XIV: saluta i giovani italiani, “pregare affinché queste giornate di fede, di riflessione e di amicizia portino frutti di bene” - “Accolgo con gioia i giovani italiani convenuti a Roma per partecipare agli eventi giubilari a loro dedicati. Riporta agensir.it

Papa Leone XIV a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei giovani: «Voi siete la luce e la speranza del mondo» - La presenza del Papa alla Messa di benvenuto in piazza San Pietro, cui hanno partecipato oltre 120 mila ragazzi, non era prevista. Secondo msn.com