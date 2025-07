Papa | Diplomazia sia via privilegiata per risolvere i conflitti

Papa Leone XIV ha tenuto in Piazza San Pietro l’udienza generale del mercoledì. Il Pontefice ha effettuato un giro della piazza a bordo della papamobile, salutando i fedeli. “Oggi piĂą che mai è indispensabile custodire lo spirito di Helsinki, perseverare nel dialogo, rafforzare la cooperazione e fare della diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i conflitti”, ha Prevost, ricordando che “il 1 agosto ricorrerĂ 50esimo della firma dell’atto finale di Helsinki” dove “animati dal desiderio di garantire la sicurezza nel contesto della Guerra Fredda, 35 paesi inaugurarono una nuova stagione geopolitica, favorendo un riavvicinamento tra Est e Ovest”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: "Diplomazia sia via privilegiata per risolvere i conflitti"

In questa notizia si parla di: papa - diplomazia - privilegiata - risolvere

Papa Leone XIV, la diplomazia del Vaticano, il ruolo della Casa Bianca e la scomparsa dell’Europa - La nomina di Prevost è la conferma del declino dell’Europa, oltre che dell’Italia "L’amore ha vinto l’odio.

Ucraina: Putin al Papa, favorevole a raggiungimento pace attraverso diplomazia - Torino, 4 giu. (LaPresse) – Il presidente Vladimir Putin, durante la conversazione telefonica con Papa Leone XIV, “ha ribadito l’interesse per il raggiungimento della pace attraverso mezzi politico-diplomatici, sottolineando che, per una soluzione definitiva, giusta e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde”.

Diplomazia religiosa in azione: il dialogo tra Papa Leone XIV, Patriarca Kirill e Putin - La recente telefonata tra Papa Leone XIV e il presidente russo Vladimir Putin segna un momento significativo nella diplomazia religiosa e politica legata al conflitto tra Russia e Ucraina.

+++ #PapaLeoneXIV: "Oggi più che mai è indispensabile custodire lo spirito di #Helsinki, perseverare nel #dialogo, rafforzare la #cooperazione e fare della #diplomazia la via privilegiata per prevenire e risolvere i #conflitti". #Papa durante l'udienza genera Vai su X

+++ #PapaLeoneXIV: "Oggi più che mai è indispensabile custodire lo spirito di #Helsinki, perseverare nel #dialogo, rafforzare la #cooperazione e fare... Vai su Facebook

Papa: Diplomazia sia via privilegiata per risolvere i conflitti; Leone XIV: “Diplomazia via privilegiata per risolvere i conflitti”; «Dolore per gli attacchi ai cristiani. La diplomazia, via contro le guerre».

Leone XIV: “Diplomazia via privilegiata per risolvere i conflitti” - Papa Leone XIV è arrivato in piazza San Pietro con circa mezz’ora di anticipo rispetto all’orario previsto per l’inizio dell’appuntamento del mercoledì, per poter compiere un largo giro tra i vari set ... Segnala difesapopolo.it

Papa: "Diplomazia sia via privilegiata per risolvere i conflitti" - (LaPresse) Papa Leone XIV ha tenuto in Piazza San Pietro l'udienza generale del mercoledì. Si legge su stream24.ilsole24ore.com