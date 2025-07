Paolo Ruffini | Ho sentito troppi colleghi doversi giustificare e ricordare che è solo un film interpretare un personaggio come Mussolini e dover garantire di essere antifascista È ridicolo

L’artista toscano, ospite al Marateale, tra cinema («serve il coraggio creativo, senza seguire l’algoritmo»), teatro («i miei spettacoli, di umanità e contaminazione») e il politically correct a tutti i costi: «Ci ha riportato indietro di 150 anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paolo Ruffini: «Ho sentito troppi colleghi doversi giustificare e ricordare che è solo un film, interpretare un personaggio come Mussolini e dover garantire di essere antifascista. È ridicolo»

In questa notizia si parla di: paolo - ruffini - sentito - troppi

Marateale 2025, day 3: in programma Rupert Everett, Janet Yang, Paolo Ruffini e l’anteprima di Locked - Nella terza giornata della Marateale 2025 l’attesa masterclass con Rupert Everett, la proiezione speciale di Locked, il panel internazionale con Janet Yang, l’intervista a Paolo Ruffini, ecco il programma e gli incontri.

Hunziker, Kledi, Syria e Paolo Ruffini: a Riccione la Notte Rosa è un’esplosione di spettacolo, musica e fitness - Hunziker, Kledi, Syria e Paolo Ruffini: a Riccione la Notte Rosa è un’esplosione di spettacolo, musica e fitness per ogni età .

Letti di Notte 2025 a Carmagnola: al festival che celebra la lettura Marco Maccarini, Paolo Ruffini e Rita Pavone - Cinque ospiti di fama nazionale, per altrettante serate dedicate ai loro libri (e non solo): è stato annunciato il programma definitivo del Festival letterario-pop “Letti di Notte” 2025, che si svolge a Carmagnola (Torino) dal 10 al 14 giugno compresi.

Paolo Ruffini: «Ho sentito troppi colleghi doversi giustificare e ricordare che è solo un film, interpretare un personaggio come Mussolini e dover garantire di essere antifascista. È ridicolo; Paolo Ruffini: «Chiamo mia madre ogni giorno per dirle ti amo, mi sento ancora troppo figlio per avere una famiglia. A Mammucari ho detto che c'è un mondo fuori dai social; Diana Del Bufalo e la fine dell'amore con Paolo Ruffini: «Ha fatto cose troppo gravi».

Paolo Ruffini si racconta al Marateale 2025: la nostra video intervista - Paolo Ruffini è stato ospite della 17esima edizione del Marateale 2025 - Da msn.com

Paolo Ruffini non sostituirà Claudio Bisio a Zelig: cosa sappiamo sul ... - Paolo Ruffini non sostituirà Claudio Bisio a Zelig, così come era circolato nelle ultime ore: Fanpage. Riporta fanpage.it