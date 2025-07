Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius in Din don down – Alla ricerca di Dio

Dopo il tutto esaurito della stagione 202425, “Din don down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius arriva sabato 2 agosto alle ore 21:30 all’Arena del Mare di Genova.“DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io” è un inedito happening. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: down - ricerca - paolo - ruffini

Effetto Trump sulla ricerca medica svedese: cancellati diversi progetti - Il National Institutes of Health (NIH) statunitense è il principale finanziatore mondiale della ricerca biomedica.

Ricerca, senza contratto a rischio i fondi europei - È una corsa contro il tempo quella dei ricercatori italiani vincitori delle borse europee «Marie Curie», molti rischiano di restituire i fondi.

Cooperativa Agricola Cesenate: "Specializzati in qualità e ricerca" - Uno sguardo al futuro, con l’ambizione di realizzare progetti strategici e vincenti. Quasi mille persone (tra soci, dipendenti, collaboratori e stakeholder) si sono riunite domenica scorsa, per l’assemblea generale ordinaria dei soci della Cooperativa Agricola Cesenate, leader mondiale del settore sementiero.

Giorgio, 22 anni: “Come hai fatto a scrivere un libro su Mussolini?” Din Don Down. Alla ricerca di (D)Io. Disponibile su Youtube e Spotify! E anche a teatro! Vai su Facebook

Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius in “Din don down – Alla ricerca di (D)io”; Paolo Ruffini torna a Torino nel 2025 con “Din Don Down”: date e biglietti dello spettacolo; DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)Io.

DIN DON DOWN, Paolo Ruffini e la compagnia Mayor Von Frinzius a Pordenone - PAOLO RUFFINI e la compagnia Mayor Von Frinzius in arrivo a Pordenone con il nuovo dissacrante spettacolo ... udine20.it scrive

“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”: a Zero Branco il debutto nazionale del nuovo spettacolo di Paolo Ruffini - Il 14 luglio a Villa Guidini va in scena l’irriverente viaggio tra spiritualità, comicità e disabilità con gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius ... Lo riporta ilnuovoterraglio.it