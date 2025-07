Paolo Bellini condannato per la strage di Bologna ferito in carcere denuncia dell' avvocato sullo spazzolino

Paolo Bellini aggredito in carcere a Cagliari, dove è detenuto per la strage di Bologna: ferito al braccio da un detenuto con uno spazzolino affilato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Paolo Bellini condannato per la strage di Bologna ferito in carcere, denuncia dell'avvocato sullo spazzolino

Paolo Bellini, perché l’uomo dei misteri si addestrò in una base degli Usa? Segui la diretta con Altamura, Vignali e Portanova - Paolo Bellini, perché l’uomo dei misteri si addestrò in una base degli Usa? Alle 15 la diretta di Millennium Live con Marcello Altamura (giornalista) e Giovanni Vignali (autore di “L’uomo nero e le stragi”).

Chi è Paolo Bellini, dall’estrema destra alla latitanza fino ai rapporti con Cosa Nostra - Nato a Reggio Emilia nel 1953, legato ad Avanguardia Nazionale: storia dell’uomo ha attraversato tanti misteri italiani

Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini - È arrivato l’ultimo verdetto per l’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e condannato all’ergastolo in primo e secondo grado.

Paolo Bellini, l'ex esponente di Avanguardia Nazionale condannato in via definitiva all'ergastolo con l'accusa di concorso nella strage di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite, è stato aggredito giorni fa nel carcere d

