Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale e condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, è stato aggredito nel carcere di Uta, a Cagliari. La notizia è stata diffusa dal suo avvocato, Antonio Capitella, in un’intervista all’Adnkronos. Secondo quanto riferito dal legale, Bellini è stato attaccato da un altro detenuto nei giorni scorsi. “Ho ricevuto una sua chiamata e mi ha detto che qualche giorno fa è stato aggredito in carcere con uno strumento, uno spazzolino da denti affilato come un coltello; è riuscito a schivare il colpo, ma è stato preso al braccio ed è stato medicato”, ha spiegato Capitella. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Paolo Bellini, condannato per la strage di Bologna, aggredito in carcere a Cagliari

