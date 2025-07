Paolini sconfitta clamorosa | la giapponese Ito vince 2-6 7-5 7-6 | gli highlights

Clamorosa sconfitta all'esordio per Jasmine Paolini al Wta 1000 di Montreal. L’azzurra è stata battuta dalla giapponese Aoi Ito, n. 110 al mondo alla prima vittoria top 20 in carriera, con il punteggio di 2-6 7-5 7-6 in 2 ore e 27 minuti. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini, sconfitta clamorosa: la giapponese Ito vince 2-6 7-5 7-6: gli highlights

