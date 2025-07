Panchine come wc con ricettacolo di rifiuti | un successo la petizione per rimuoverle a Mercatello

E’ iniziata la raccolta firme da parte dell’associazione Balnea Aps per chiedere l’immediata rimozione di due vecchie panchine in marmo situate nel quartiere Mercatello, ormai in stato di degrado. Da tempo, le sedute sono diventate luogo di bivacco sia diurno sia notturno, soprattutto di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: mercatello - panchine - ricettacolo - rifiuti

Panchine luride e abbandonate, petizione dei residenti a Mercatello - Situazione di degrado sulle panchine a Mercatello. La segnalazione ci arriva da un residente, che lamenta lo stato di abbandono e di pulizia che interessa la zona.

Degrado per le panchine a Mercatello: la segnalazione di Balnea in Via Mauri e Via Paolillo - Segnaliamo ancora una volta il grave stato di degrado e abbandono in cui versano le panchine in disuso situate nei pressi di via Mauri, all’angolo con la strada pedonale di via  Paolillo, nel quartiere Mercatello.

"Panchine come wc, con ricettacolo di rifiuti": un successo la petizione per rimuoverle, a Mercatello https://ift.tt/ZKpC0Bz https://ift.tt/EG0CKHT Vai su X

Panchine come wc, con ricettacolo di rifiuti: un successo la petizione per rimuoverle, a Mercatello.

Degrado per le panchine a Mercatello: la segnalazione di Balnea in Via Mauri e Via Paolillo - I volontari: "L’area è divenuta impraticabile a causa di rifiuti sparsi, in particolare bottiglie e contenitori di alcolici, odori insopportabili dovuti ai bisogni fisiologici espletati all’aperto nel ... Da salernotoday.it

Salerno: a Mercatello, la stazione della Metro soffocata dal degrado: tra rifiuti e scarafaggi - Stampa Cartoni di pizza, vetri rotti, mozziconi, bottiglie di birra e sporcizia ovunque tra il fogliame. Scrive salernonotizie.it