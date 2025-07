Palpeggia una minorenne in un locale pubblico poi scappa | arrestato 52enne E’ avvenuto in un bar a Sgurgola

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 52 anni di Sgurgola, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Ferentino con l’accusa di reato a sfondo sessuale nei confronti di una giovane minorenne. Il provvedimento è stato eseguito in seguito all’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone, su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti e l’arresto. L’incidente si è verificato la sera del 24 maggio scorso, all’interno di un bar di Sgurgola, dove l’uomo avrebbe palpeggiato con violenza la minore. La ragazza, visibilmente impaurita, ha immediatamente chiesto aiuto ai genitori e ad altre persone presenti nel locale, mentre l’uomo si allontanava. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Palpeggia una minorenne in un locale pubblico, poi scappa: arrestato 52enne. E’ avvenuto in un bar a Sgurgola

