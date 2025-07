Pallavolo Italia conquista la semifinale di Nations League | Cuba stracciata 3-1

"Ora rilassiamoci e ricarichiamo le energie in vista della semifinale", ha dichiarato Alessandro Michieletto, top scorer dell'Italia, sottolineando come questa vittoria non fosse affatto scontata. Il pallavolista in questo match ha messo a segno ben 18 punti, seguito da Kamil Rychlicki con 16, Daniele Lavia con 9 e Giannelli con 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pallavolo, Italia conquista la semifinale di Nations League: Cuba stracciata 3-1

In questa notizia si parla di: italia - semifinale - pallavolo - conquista

Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca - Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Grande Italia a Roma: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17? di gioco.

LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev - Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz.

FISU World University Games Summer Rhine-Ruhr 2025 ? Straordinaria Italia! La nazionale universitaria femminile di Pallavolo conquista la FINALE! Nella semifinale le nostre studentesse-atlete superano le padroni di casa con un netto 3-0 (25- Vai su Facebook

La nazionale @Federvolley femminile conquista la semifinale di VNL battendo 3-0 gli USA e stabilendo il nuovo record italiano di 27 vittorie consecutive. Le azzurre di Julio Velasco sabato affronteranno la Polonia. @CalcioFinanza Vai su X

EYOF maschile: l’Italia conquista la medaglia di bronzo; Slovenia superata al tie-break; Volley, in VNL l’Italia supera gli Stati Uniti e conquista la semifinale; Volley, l’Italia conquista il bronzo alle Universiadi: Sani, Guozzi e Magalini in spolvero.

Italia-Cuba pallavolo, gli azzurri vincono in quattro set e trovano la qualificazione alle semifinali di Nations League - Prosegue il cammino della Nazionale italiana di pallavolo che, impegnata nella Nations League maschile, ha sconfitto Cuba in quattro set ed ha trovato la qualificazione alla semifinale del ... Come scrive msn.com

Pallavolo: battuta Cuba 3-1,azzurri in semifinale Nations League - L’Italia di Ferdinando De Giorgi, nella gara d’esordio delle Finals, ha battuto Cuba 3- Riporta lasicilia.it