Palinsesti Mediaset la rivoluzione d’autunno | c’è anche un raddoppio

News Tv. C’è fermento tra le poltrone rosse di Cologno Monzese: le novitĂ per l’autunno di Mediaset iniziano a delinearsi come un puzzle intrigante, tra conferme attese e colpi di scena che potrebbero cambiare il volto del prime time. E tra ritorni, assenze rumorose e raddoppi strategici, il pubblico si prepara a una stagione televisiva che promette di non annoiare. Leggi anche: Gianluigi Nuzzi, arriva la svolta inaspettata da parte di Mediaset: cosa succede Tante novitĂ per la stagione autunnale Mediaset. In prima linea c’è come sempre Pier Silvio Berlusconi, impegnato da mesi nel portare avanti una rivoluzione editoriale che punta alla qualitĂ , all’innovazione e a una maggiore attenzione alla narrazione familiare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Palinsesti Mediaset, la rivoluzione d’autunno: c’è anche un raddoppio

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti rinnova il suo contratto con Mediaset. Il conduttore, anche per i prossimi anni, continuerà a essere al timone dei principali programmi di Canale 5 e si occuperà di nuovi progetti.

Meno reality e più informazione, l'autunno Mediaset - Non la chiama rivoluzione, ma "graduale e profonda evoluzione" per Canale 5. Ma è certo che per la prima volta dopo 37 anni la stagione non si aprirà con Striscia la notizia.

Mediaset svela i palinsesti autunno-inverno: tutte le novitĂ - Pier Silvio Berlusconi ha ufficialmente presentato il palinsesto autunno-inverno di Mediaset, delineando le strategie per la prossima stagione televisiva.

Hai visto la prima puntata de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: cosa ne pensi? Il 14 luglio 2025 è entrato nella storia della televisione italiana come il giorno in cui Mediaset ha stravolto completamente i suoi palinsesti. Dopo circa trent'anni di alternanza tr

Mediaset, rivoluzione soap a settembre: chi resta, chi torna (con una sorpresa) - Settembre segna un nuovo capitolo per il palinsesto Mediaset: rivoluzione in arrivo per le soap, nuova programmazione ... Riporta chedonna.it

La soap turca più amata rischia di essere sospesa a settembre: rivoluzione palinsesti settembre - Nonostante gli ascolti record dell’estate, la soap potrebbe scomparire dal pomeriggio di Canale 5 a settembre: Mediaset valuta ... Come scrive msn.com