Publitalia ha reso noto l’autunno delle reti Mediaset dirette da Piersilvio Berlusconi. Se in questa estate c’è stata la rinascita di Canale 5 tra pomeriggio e access prime time, bisogna obbligatoriamente pensare all’imminente autunno. Stando a quanto detto da Publitalia, il palinsesti in daytime dell’ammiraglia Mediaset non dovrebbe subire alcuna variazione rispetto alla stagione precedente, eccezion fatta per il preserale dove ci sarĂ Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In access prime time si continuerĂ con La Ruota della Fortuna, reduce da un grandissimo successo, con numeri che non si vedevano dai tempi di Veline del buon Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Bubinoblog

PALINSESTI CANALE 5: L'AUTUNNO 2025 DI PIER SILVIO BERLUSCONI TRA SHOW, SERIE ED EVENTI