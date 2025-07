Palestina la proposta in Regione Lazio per inviare a Gaza un milione di euro di aiuti umanitari

"Vogliamo che un milione di euro del bilancio della Regione Lazio sia indirizzato alla popolazione palestinese". Il consigliere Claudio Marotta spiega a Fanpage.it la proposta in Consiglio Regionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il consiglio regionale del lazio propone un milione di euro per l’emergenza umanitaria in palestina - Il consiglio regionale del Lazio propone un emendamento per stanziare un milione di euro a favore della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza e Cisgiordania, con interventi umanitari e sanita ... Riporta gaeta.it