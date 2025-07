Palermo altra vittoria nell’ultimo test in ritiro | successo per 3-2 contro l’Annecy

Quinto ed ultimo test amichevole del ritiro di Chatillon per il Palermo di Pippo Inzaghi: i rosanero hanno battuto 3-2 l’Annecy, squadra di seconda divisione francese. In gol Pohjanpalo, Segre e Le Douaron; per i transalpini reti di Raache (rigore) e Neelakandan.Inzaghi conferma il 3-5-2 piĂą. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - test - ritiro - annecy

Goleada del Palermo alla Rappresentativa locale nel primo test: poker per Corona e Le Douaron - Goleada gol nella prima uscita stagionale del Palermo di Pippo Inzaghi, contro la Rappresentativa Valle D’Aosta: il match si è concluso 9-0 in favore dei rosanero.

Corriere dello Sport: “Palermo, niente amichevole contro il Manchester City?” Cinque test precampionato per il Palermo di Filippo Inzaghi, tutti programmati nello scenario alpino di Châtillon, sede del ritiro estivo dei rosanero a partire dal 13 luglio. A darne noti Vai su Facebook

Palermo, altra vittoria nell’ultimo test in ritiro: successo per 3-2 contro l’Annecy; Palermo-Annecy 0-0 LIVE; Il notiziario di Tgs, edizione del 30 luglio – ore 13.50.

Palermo-Annecy 3-2: Le Douaron decide all’88’, rosanero vincenti nell’ultimo test a Châtillon - Il Palermo chiude con una vittoria il ritiro estivo di Châtillon, superando 3- Scrive ilovepalermocalcio.com

Palermo, altra vittoria nell’ultimo test in ritiro: successo per 3-2 contro l’Annecy - Le Douaron nel finale firma la rete del sorpasso: nel primo tempo gol di Pohjanpalo e Segre, nella ripresa i francesi segnano prima su rigore e poi trovano il pari. Come scrive palermotoday.it