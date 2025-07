Pakistan la leggenda del biathlon Laura Dahlmeier perde la vita in un incidente alpinistico

Laura Dahlmeier, due volte campionessa olimpica e stella del biathlon mondiale, è deceduta a seguito di un incidente alpinistico avvenuto lo scorso lunedì sul Laila Peak (6.069 m), nel Karakorum pakistano. Laura Dahlmeier La notizia è stata confermata dal suo management e dalle autoritĂ locali, che hanno sottolineato come il recupero del corpo sia stato ritenuto troppo pericoloso a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’incidente e i tentativi di soccorso. Dahlmeier, 31 anni, è stata travolta da una frana a circa 5.700 metri durante una discesa in corda doppia. La sua compagna di cordata, rimasta illesa, ha immediatamente allertato i soccorsi e tentato per ore di prestarle aiuto, senza però rilevare segni di vita. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Pakistan, la leggenda del biathlon Laura Dahlmeier perde la vita in un incidente alpinistico

