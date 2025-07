Pagine che raccontano la storia del ristorante A Spurcacciun-a

Non ricordo il giorno esatto in cui smisi di far parte del mondo, ma ricordo perfettamente il profumo dell’aria che ho respirato fino alla fine: un misto di pesce grigliato, erbe mediterranee, farinata appena sfornata e vento di mare. Era il sapore della mia vita, il segno tangibile del mio lavoro. Ora, da questo luogo senza tempo, vedo tutto ciò che ho contribuito a costruire come attraverso un vetro, come se navigassi nel cielo su una barca dalla chiglia trasparente. Vedo lĂ sotto il ristorante della mia famiglia, l’hotel sulla spiaggia, i miei eredi che vanno avanti nell’impresa, con ottimismo e fiducia nelle loro capacitĂ . 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Pagine che raccontano la storia del ristorante A Spurcacciun-a

Condividere, com'è il libro firmato da Federico Zanasi e Ferran Adrià ; Alessio Viola racconta gente di cibo e di spettacolo; A Milano c’è una pagina social che racconta i migliori aperitivi a basso prezzo: i “poveritivi”.

Rubano un'aragosta da 5 chili dal ristorante del maxi-scontrino e scoppia la rissa - Non c'è pace per un noto ristorante dell'isola di Ponza, che dopo essere finito nel mirino dei social per uno scontrino da 923 euro per ... Da msn.com

