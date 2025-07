Pagelle Mondiali nuoto 2025 | Cerasuolo tocca l’apice giornata nera per Razzetti stecca la 4×100 mista mista

PAGELLE MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 QUINTA GIORNATA. L’Italia si è sbloccata! E’ arrivato l’oro grazie a Simone Cerasuolo nei 50 rana. Un Cerasuolo grandissimo ha vinto con una gara tutta di testa chiudendo in 26?54. Sempre davanti l’azzurro, dalla prima all’ultima bracciata, secondo posto Prigoda che ha insidiato fino alla fine l’imolese e bronzo per il cinese Qin. Non era la staffetta 4Ă—100 mista la gara da medaglia per l’Italia, nonostante il primo posto in batteria. Gli inserimenti del pomeriggio hanno cambiato i valori in acqua e gli azzurri non avevano nelle braccia e nelle gambe il tempo per la medaglia non c’era. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Mondiali nuoto 2025: Cerasuolo tocca l’apice, giornata nera per Razzetti, stecca la 4Ă—100 mista mista

In questa notizia si parla di: mista - cerasuolo - pagelle - mondiali

Mondiali nuoto, medaglia d'oro per Simone Cerasuolo nei 50 rana, Chiara Pellacani e Matteo Santoro vincono dai 3 metri sincro misti - Pochi minuti dopo il successo di Chiara Pellacani e Matteo Santoro, che si sono imposti ... Secondo msn.com

Italia del nuoto, giorno storico ai Mondiali: oro per Pellacani-Santoro (tuffi) e Cerasuolo (rana) - A Singapore il trionfo della coppia azzurra dal trampolino 3 metri sincro misto. Da msn.com