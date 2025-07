Pagelle Italia-Cuba 3-1 volley | Michieletto ispirato Galassi spento Rychlicki intermittente

PAGELLE ITALIA-CUBA 3-1. Mercoledì 30 luglio Alessandro Michieletto, 8,5: nei primi due set è incontenibile, poi cala alla distanza, ma resta la principale bocca da fuoco della squadra, soprattutto nei momenti decisivi. 17 punti complessivi, con 1 muro e 2 ace. Sempre imprescindibile anche l’apporto in difesa e ricezione. Kamil Rychlicki, 7,5: a differenza che nel settore femminile, l’Italia dispone di due ottimi opposti, certamente di caratura internazionale, ma probabilmente non il top assoluto. L’italo-lussemburghese attacca con regolaritĂ nelle prime due frazioni, poi si inceppa tra terzo e quarto set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Italia-Cuba 3-1 volley: Michieletto ispirato, Galassi spento, Rychlicki intermittente

Troppa Italia per la Cina: 3-0 azzurro con Michieletto-Rychlicki show; Nations League, Italia in semifinale: 3-1 a Cuba; Volley, pagelle Italia-Egitto: 3-0, i voti degli azzurri. Romanò e Lavia i migliori, ordinaria amministrazione.

Italia inarrestabile: batte Cuba e vola in Final four di Nations League - 17 poi due errori di Cuba e un muro azzurro permettono all’Italia di allungare fino al 20- Scrive gazzetta.it

Volley, l’Italia parte bene in Nations League: 3-1 a Cuba, è semifinale - Gli azzurri trascinati da Michieletto e Rychlicki faticano un po’ ma domano i caraibici, sabato sfideranno la vincente di Francia- Si legge su sport.quotidiano.net