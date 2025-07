Paganini fa i nomi | Alla Juventus mancano 4 5 pezzi per essere competitiva Ecco quali giocatori vedrebbe bene in bianconero!

Paganini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così della situazine relativa agli acquisti del calciomercato Juventus. Le sue parole. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Paolo Paganini ha parlato così del calciomercato Juve. PAROLE – «Alla Juventus mancano 45 pezzi per essere competitiva. Un difensore: Leoni? Un centrocampista: Hjulmand 2 attaccanti: Kolo Muani e uno tra Hojlund e Darwin Nunez e un esterno d’attacco o Sancho o Chiesa Il nodo però restano le cessioni, non facili» La trattativa per riportare Randal Kolo Muani alla Juventus è una complessa partita a scacchi, entrata ormai nella sua fase piĂą calda e decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Paganini fa i nomi: «Alla Juventus mancano 4/5 pezzi per essere competitiva». Ecco quali giocatori vedrebbe bene in bianconero!

