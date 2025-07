Padre e figlio ebrei insultati e aggrediti all’autogrill | si indaga su un gruppo di 15 persone tre già identificate

Sono tre le persone già identificate dalla Digos nell’ambito dell’inchiesta sulla vicenda della famiglia ebrea insultata e aggredita domenica scorsa nell’ autogrill di Lainate, alle porte di Milano. La Procura di Milano indaga su un gruppo di una quindicina di persone. A breve dovrebbero arrivare le prime iscrizioni nel registro degli indagati per percosse aggravate dall’ odio razziale. I tre, secondo quanto trapela, non sarebbero soggetti noti per la partecipazione a manifestazioni pro Pal o per l’appartenenza a realtà antagoniste e vivono nell’hinterland milanese. I loro volti sarebbero tra quelli immortalati nel video girato dallo stesso turista francese 52enne Elie Sultan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Padre e figlio ebrei insultati e aggrediti all’autogrill: si indaga su un gruppo di 15 persone, tre già identificate

Un uomo ebreo di origini francesi, in compagnia del figlio di sei anni, e' stato circondato da un gruppo di persone che avrebbero cercato di allontanarlo dal punto vendita al grido di «Assassini», «Free Palestine», «Tornatevene a casa vostra».

