Padre e figlio di 6 anni ebrei aggrediti in autogrill si indaga su un gruppo di 15 persone

Quindici persone, di cui tre già identificate, saranno iscritte a breve nel registro degli indagati con l’accusa di percosse aggravate dall’odio razziale per l’aggressione di padre e figlio di 6 anni, francesi di religione ebraica, avvenuta domenica scorsa in un’area di sosta sull'autostrada Milano Laghi. Intanto, mentre le indagini della Procura proseguono, a segnalare l’odio antisemita. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Padre e figlio di 6 anni ebrei aggrediti in autogrill, si indaga su un gruppo di 15 persone

Padre e figlio, rispettivamente di 53 e di 6 anni con in testa la kippah, insultati in un'area di sosta sulla Milano laghi, all'altezza di Lainate al grido di «Palestina libera». L'episodio è stato ripreso dalle vittime in un video, in cui si notano diverse persone rivolgere Vai su Facebook

Ebrei aggrediti in autogrill, si indaga su gruppo di 15 persone: tre sono stati identificati grazie ai video - La Procura di Milano indaga su un gruppo di una quindicina di persone per l'aggressione di domenica scorsa ai danni di due turisti francesi - Da msn.com

Famiglia ebrea aggredita in autogrill, il padre: "Preso a calci davanti a mio figlio, ha pianto per ore" - "Ero in autogrill quando un ragazzo, credo italiano, che era alla cassa, mi ha visto e ha iniziato a urlare 'Free Palestine'. Si legge su msn.com