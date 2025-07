padova violenza sessuale di gruppo in manette un 19enne tunisino latitante

Ancora stupri e violenze verso le donne. L’ultimo caso è stato a Padova: un  tunisino di 19 anni  è stato arrestato per aver violentato una ragazza in un casolare nella periferia padovana. Già indagato in passato per altri reati, arrestato e uscito dal carcere. Padova, violenza di gruppo: arrestato un tunisino. Con lui anche due complici, che – armati di coltello – si sono occupati di tenere fermo il fidanzato. Oltre allo stupro di gruppo anche il furto dei soldi. “ Non dire niente alla polizia “, ha detto alla vittima che, invece, si è rivolta con coraggio alle forze dell’ordine per denunciare la violenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

