Padova viene rilasciato? Stupra subito una ragazza | orrore di un tunisino

Altra storia di ordinaria follia. Un tunisino di 19 anni è stato arrestato per aver violentato una ragazza in un casolare nella periferia di Padova. Il ragazzo non ha agito da solo. Con lui anche due complici, che - armati di coltello - si sono occupati di tenere fermo il fidanzato. Ma non finisce qui. L'aggressore si è preso pure i suoi soldi. " Non dire niente alla polizia ", le ha poi intimato. Per fortuna, la ragazza non lo ha ascoltato. E si è subito rivolta alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Gli agenti hanno trovato l'immigrato lì, dove si è consumato lo stupro. E lo hanno fermato all'istante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Padova, viene rilasciato? Stupra subito una ragazza: orrore di un tunisino

