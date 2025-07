Ozzy Osbourne oggi l' ultimo saluto con corteo funebre a Birmingham

Milano, 29 lug. (AdnkronosDpa) - Birmingham è pronta a salutare Ozzy Osbourne per l'ultima volta. I fan del frontman dei Black Sabbath, scomparso il 22 luglio scorso a 76 anni, potranno rendergli omaggio oggi, quando il corpo della rockstar attraverserĂ le vie della sua cittĂ natale in un corteo funebre. La processione partirĂ alle 13 da Broad Street e attraverserĂ la cittĂ , secondo quanto annunciato dal consiglio comunale di Birmingham e sarĂ accompagnata dalla famiglia di Ozzy e dai musicisti dei Bostin Brass. Quindi raggiungerĂ il Black Sabbath Bridge e si fermerĂ davanti alla panchina commemorativa, dove migliaia di fan si sono giĂ radunati negli ultimi giorni lasciando fiori, candele e omaggi al padrino dell'heavy metal. 🔗 Leggi su Iltempo.it Š Iltempo.it - Ozzy Osbourne, oggi l'ultimo saluto con corteo funebre a Birmingham

In questa notizia si parla di: ozzy - birmingham - osbourne - corteo

Ozzy Osbourne e Black Sabbath, la reunion a Birmingham per un addio leggendario - (Adnkronos) – Un evento di portata storica per il panorama heavy metal. E’ quello che ha rappresentato il concerto d’addio dei Black Sabbath, chiamato ‘Back To The Beginning’, tenutosi allo stadio dell’Aston Villa a Birmingham, con la partecipazione di Ozzy Osbourne e gli altri membri originali della band.

Black Sabbath: concerto d’addio a Birmingham con Ozzy Osbourne, evento storico per l’heavy metal - Un evento epico ha segnato la storia dell’heavy metal: il concerto d’addio dei Black Sabbath, intitolato “Back To The Beginning”, andato in scena allo stadio dell’Aston Villa di Birmingham, città natale della leggendaria band.

Ozzy Osbourne è morto a 76 anni: addio al padrino del metal, l’ultimo inchino a Birmingham - Ozzy Osbourne, la voce, gli eccessi, il testamento di fuoco. Ozzy Osbourne è morto all’età di 76 anni.

Domani, 30 luglio, alle 13 in punto (che in Italia saranno le 14) il cielo di Birmingham si farà un po' più cupo. Sfilerà infatti il corteo funebre del “principe delle tenebre” Ozzy Osbourne. Vai su Facebook

.@OzzyOsbourne, annunciati i dettagli dei funerali. Il corteo passerĂ DOMANI nel centro di #Birmingham L'ultimo saluto al leggendario Principe delle Tenebre sarĂ in forma privata, ma i fan potranno rendere omaggio durante la processione #OzzyOsbourne Vai su X

Corteo funebre per strada, l'addio di Birmingham a Ozzy Osbourne; La morte di Ozzy Osbourne: quando e come si può seguire in livestreaming il corteo funebre a Birmingham?; Ozzy Osbourne, domani i funerali a Birmingham: il corteo, la banda cittadina e la webcam per seguire la commemorazione.

Ozzy Osbourne, domani i funerali a Birmingham: il corteo, la banda cittadina e la webcam per seguire la commemorazione - Domani, 30 luglio, alle 13 in punto (che in Italia saranno le 14) il cielo di Birmingham si farà un po' più cupo. msn.com scrive

Corteo funebre per strada, l'addio di Birmingham a Ozzy Osbourne - Un corteo solenne del feretro per le vie della città natale, al suono della sua musica e alla presenza di una folla di fan: così Birmingham si appresta a dare l'addio domani a uno dei suoi figli più p ... Scrive msn.com