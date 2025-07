Ozzy Osbourne i funerali | migliaia in lacrime a Birmingham per l?ultimo saluto al Principe delle Tenebre Il nodo eredità il tributo e il documentario

Migliaia di fan si sono riversati lungo le strade della città natale di Ozzy Osbourne per l?ultimo, emozionante addio al?Principe delle Tenebre?. Il corteo funebre,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ozzy Osbourne, i funerali: migliaia in lacrime a Birmingham per l?ultimo saluto al Principe delle Tenebre. Il nodo eredità, il tributo e il documentario

In questa notizia si parla di: ozzy - osbourne - migliaia - principe

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne e il morso del pipistrello sul palco: «Non sapevo fosse vero…»: l’episodio che gli cambiò la carriera – Il video - C’è un momento rimasto leggendario nella carriera di Ozzy Osbourne, morto oggi a 76 anni. Nell’eredità del «Principe delle tenebre» non c’è solo la sua musica, ma forse soprattutto le sue folli performance sul palco.

È morto Ozzy Osbourne, addio al mito dell’heavy metal e leader dei Black Sabbath: la beneficenza all’ultimo concerto e la malattia - È morto a 76 anni Ozzy Osbourne, poche settimane dopo la sua ultima esibizione in cui ha riunito i compagni della sua band, i Black Sabbath.

Il passaggio del feretro di Ozzy Osbourne per le vie di Birmingham. Migliaia di fan rendono omaggio al frontman dei Black Sabbath, morto il 22 luglio scorso a 76 anni. Il corteo si ferma al Black Sabbath Bridge e alla panchina dedicata alla band, diventati luog Vai su Facebook

Ozzy Osbourne, i funerali: migliaia in lacrime a Birmingham per l’ultimo saluto al Principe delle Tenebre. Il nodo eredità, il tributo e...; OZZY OSBOURNE la diretta del corteo funebre per l’addio al Principe delle Tenebre; Il corteo funebre di Ozzy Osbourne: l’ultimo saluto al Principe delle Tenebre.

Birmingham saluta Ozzy Osbourne, in migliaia al corteo funebre - L'ultimo saluto alla leggenda dell'heavy metal Ozzy Osbourne, morto il 22 luglio scorso a 76 anni, è arrivato da migliaia di persone nella sua Birmingham, fra musiche e applausi, in un corteo funebre ... Da ansa.it

Ozzy Osbourne, i funerali del Principe delle Tenebre: le lacrime di Sharon, i cori, le lettere dei fan. Tra i vip anche Elton John - Composizioni di fiori viola a ricreare la scritta “Ozzy”, foto, magliette, lettere di ringraziamento scritte a mano dai fan e lasciate ... Riporta msn.com