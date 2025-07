Ozzy Osbourne a Birmingham l’ultimo saluto alla leggenda dell’heavy metal | le foto

Migliaia di fan si sono riversati mercoledì lungo le strade di Birmingham, in Regno Unito, per dare l’ ultimo saluto a Ozzy Osbourne, il leggendario pioniere dell’heavy metal scomparso lo scorso 22 luglio all’età di 76 anni. Il carro funebre del frontman dei Black Sabbath ha percorso Broad Street seguito dai familiari in auto, prima del suo funerale privato. Il corteo ha fatto anche tappa al ‘Black Sabbath Bridge’, dove in tantissimi già nei giorni scorsi hanno reso omaggio al ‘Principe delle Tenebre’ con fiori e tributi. I fan in delirio hanno inneggiato ‘ Ozzy, Ozzy, Ozzy ‘ mentre la moglie Sharon, visibilmente emozionata, ha salutato la folla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ozzy Osbourne, a Birmingham l’ultimo saluto alla leggenda dell’heavy metal: le foto

In questa notizia si parla di: ozzy - osbourne - birmingham - saluto

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne e il morso del pipistrello sul palco: «Non sapevo fosse vero…»: l’episodio che gli cambiò la carriera – Il video - C’è un momento rimasto leggendario nella carriera di Ozzy Osbourne, morto oggi a 76 anni. Nell’eredità del «Principe delle tenebre» non c’è solo la sua musica, ma forse soprattutto le sue folli performance sul palco.

È morto Ozzy Osbourne, addio al mito dell’heavy metal e leader dei Black Sabbath: la beneficenza all’ultimo concerto e la malattia - È morto a 76 anni Ozzy Osbourne, poche settimane dopo la sua ultima esibizione in cui ha riunito i compagni della sua band, i Black Sabbath.

#intanto L’ultimo saluto a Ozzy Osbourne: oggi il corteo funebre a Birmingham Vai su X

I funerali di Ozzy Osbourne, la processione di Birmingham sarà TRASMESSA IN LIVESTREAM dalla Black Sabbath Bench. Ecco come seguirla oggi alle 14:00 L'ultimo saluto al leggendario Principe delle Tenebre sarà in forma privata, ma i fan potranno ren Vai su Facebook

Ozzy Osbourne, in migliaia a Birmingham per l'ultimo saluto sulle note di 'Iron man'; Birmingham, migliaia di fan per ultimo saluto Ozzy Osbourne; L’ultimo saluto a Ozzy Osbourne: oggi il corteo funebre a Birmingham.

Ozzy Osbourne, i funerali: migliaia in lacrime a Birmingham per l’ultimo saluto al Principe delle Tenebre. Il nodo eredità, il tributo e... - Migliaia di fan si sono riversati lungo le strade della città natale di Ozzy Osbourne per l’ultimo, emozionante addio al “Principe ... Segnala msn.com

L’ultimo saluto dei fan a Ozzy Osbourne, leggenda dell’heavy metal - Broad Street si ferma per l'addio al Principe delle Tenebre: la folla canta Iron Man, Sharon in lacrime depone un fiore ... msn.com scrive