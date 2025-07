Outlander | Blood of My Blood due storie d' amore legate dal tempo e dal destino nel trailer della serie

Il 15 settembre debutterĂ , su Sky e NOW, la serie Outlander: Blood of My Blood, dedicata ai genitori di Jamie e Claire, ecco il trailer degli episodi. Il 15 settembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, debutterĂ la nuova serie Outlander: Blood of My Blood, il progetto prequel dedicato alla storia d'amore di due coppie, i genitori di Jamie e quelli di Claire Fraser. Il trailer italiano svela ora qualche scena e anticipazione per la gioia dei fan dei romanzi scritti da Diana Gabaldon. Cosa racconterĂ Blood of My Blood Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, la nuova serie Outlander: Blood of My Blood riporterĂ gli spettatori indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Outlander: Blood of My Blood, due storie d'amore legate dal tempo e dal destino nel trailer della serie

Outlander Blood of My Blood: Scopri Data Uscita, Trama e i Genitori Protagonisti - Preparati a scoprire le origini della saga: la serie prequel Outlander: Blood of My Blood svelerĂ le avvincenti storie d'amore e gli intrighi politici dei genitori di Jamie e Claire.

Outlander Blood of My Blood: due nuove epiche storie d’amore al via! - Mentre la serie originale si avvia alla conclusione, il prequel promette doppie dosi di passione e un grande ritorno in Scozia.

Blood of my blood outlander: ecco tutti i titoli degli episodi dello spinoff - Con l’avvicinarsi della data di uscita, si intensifica l’attenzione verso Outlander: Blood of My Blood, il prequel della celebre serie storica di STARZ.

L'amore è senza tempo: #OutlanderBloodOfMyBlood, la serie prequel di Outlander, arriverà su #Sky e in streaming solo su NOW: scoprite qui la data d'uscita, il trailer e tutto quello che c'è da sapere

