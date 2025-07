Otto arresti per estorsione i Carabinieri sequestrano il libro mastro

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato sequestrato dai carabinieri anche una sorta di “libro mastro”, un documento sul quale erano state annotate cifre e nominativi, verosimilmente di vittime del pizzo imposto dal clan, durante la notifica degli arresti nei confronti di otto persone (7 giĂ detenute, in quanto precedentemente sottoposte a fermo), ritenute legate alle famiglie malavitose Angelino-Gallo di Caivano. Tra i destinatari dei provvedimenti figurano anche elementi di vertice del clan: le accuse contestate dalla Dda di Napoli sono associazione di tipo mafioso ed estorsione continuata e aggravata dal metodo e dalle finalitĂ mafiose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Otto arresti per estorsione, i Carabinieri sequestrano il libro mastro

