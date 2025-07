Ospedale di San Bonifacio reparti senza medici e tagli Albertini | 150 mila cittadini a rischio assistenza

Un polo sanitario che sarebbe dovuto diventare un modello replicabile su scala nazionale, dopo aver sostituito, unificandoli, quattro ospedali del territorio, e che ha ricevuto finanziamenti per 130 milioni di euro, ma ora rischierebbe di diventare una scatola vuota e di lasciare senza assistenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

