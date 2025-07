Ospedale Basso Ragusa di Militello eseguito prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo

Eseguito presso l’ospedale “Basso Ragusa” di Militello il primo prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo (Dcd - Donation after Cardiac Death), ovvero con accertamento del decesso secondo criteri cardiologici.La donatrice, una donna di 71 anni ricoverata da circa un mese in Terapia Intensiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - basso - ragusa - militello

Nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla in arrivo all’ospedale "Basso Ragusa" di Militello - Consegnati nel pomeriggio di ieri i lavori per l’installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso l’Uosd di Radiologia, diretta da Gianfranco Guttuso, dell’Ospedale “Basso Ragusa” di Militello in Val di Catania.

[MILITELLO IN VAL DI CATANIA] - Ecco la proposta per il presidio sanitario "Mario Basso Ragusa" a seguito delle nuove direttive per la stesura del nuovo piano ospedaliero regionale. Ecco il documento (allegato) già pubblicato lo scorso mese di marzo dall Vai su Facebook

Ospedale Basso Ragusa di Militello, eseguito prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo; Ospedale 'Basso Ragusa' di Militello, eseguito prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo; Militello: primo prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo all'Ospedale “Basso Ragusa”.

Militello Val di Catania, prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo - CATANIA – Eseguito all’ospedale ‘Basso Ragusa’ di Militello in Val di Catania un prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo (Dcd), ovvero con accertamento del decesso secondo criteri cardiologici. Lo riporta livesicilia.it

Eseguito prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo all’ospedale “Basso Ragusa” di Militello - Eseguito all’ospedale “Basso Ragusa” di Militello il primo prelievo multiorgano da donatore a cuore fermo (Dcd – Donation after Cardiac Death), ovvero con accertamento del decesso secondo criteri card ... catanianews.it scrive