Osimhen riaccolto al Galatasaray come una star | in 3 milioni seguono in diretta il viaggio per Istanbul

Victor Osimhen è sbarcato a Istanbul per firmare col Galatasaray: accolto da migliaia di tifosi, il suo volo è stato seguito in diretta da oltre 3 milioni di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - milioni - diretta

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

De Laurentiis vince la battaglia con Osimhen e Galatasaray! L’accordo è in chiusura con tutte le condizioni imposte dal Napoli 40 milioni di euro subito 35 milioni tra un anno ? 5 milioni in bonus legati ai gol 10% sulla futura rivendita, calcolato Vai su Facebook

Osimhen riaccolto al Galatasaray come una star: in 3 milioni seguono in diretta il viaggio per Istanbul; Osimhen al Galatasaray: mancano solo le firme. Le cifre; Calciomercato, le news di oggi in diretta: Inter-Lookman, ore decisive: Marotta non alzerĂ piĂą l'offerta, Ademola rifiuta il rinnovo con l'Atalanta. Osimhen vola al Galatasaray..

Calciomercato Napoli, Osimhen al Galatasaray. Le parole di Victor: «Solo il Gala» - 75 milioni, è questa la cifra che il Napoli guadagnerà dalla cessione di Victor Osimhen. Scrive msn.com

Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano - In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray. Come scrive msn.com