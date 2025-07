Osimhen | I tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo

“Solo Gala. Solo Gala. Non riesco a descrivere questa sensazione”. Accolto da una folla oceanica, che ha osannato anche George Gardi, intermediario dell’operazione, Victor Osimhen  si gode il ritorno a Istanbul. Come riporta Tmw, Il centravanti nigeriano, già in prestito al Galatasaray  nella scorsa stagione, è atterrato pochi minuti fa e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi, e che porterà nelle casse del Napoli 75 milioni di euro. Le sue parole: “ Se me lo chiedete, i tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo. Voglio dire, basta guardare la folla che viene a vedere un giocatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Osimhen: “I tifosi del Galatasaray sono i migliori al mondo”

In questa notizia si parla di: galatasaray - tifosi - sono - osimhen

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Calhanoglu Inter, il padre del turco fa sognare i tifosi del Galatasaray: «Spero che un giorno verrai qui» - di Redazione Calhanoglu Inter, il padre dell’ex Milan fa sognare i tifosi del Galatasaray: ecco le sue parole.

Calhanoglu Galatasaray, il barbiere infiamma i tifosi turchi: «Sta per accadere davvero?» - di Redazione Calhanoglu Galatasaray, cosa cambia per i turchi? Lo scenario e la rivelazione del barbiere.

Migliaia di tifosi del #Galatasaray hanno atteso Victor #Osimhen all'aeroporto di Istanbul ? L'attaccante nigeriano ha lanciato il coro tipico dei tifosi del Gala e ha saltato con loro "Sono tornato nel posto che amo" ha dichiarato l'ormai ex bomber del Nap Vai su X

OSIMHEN AL GALATASARAY: ORA È UFFICIALE QUASI! «Sono tornato nel posto che amo»: queste le prime parole di Victor Osimhen dopo l’atterraggio a Istanbul, accolto da una folla impazzita di tifosi giallorossi. ? Il bomber nigeriano lascia Napoli per t Vai su Facebook

Osimhem è arrivato a Istanbul: migliaia di tifosi del Galatasaray ad accoglierlo; Osimhen atteso a Istanbul in serata: migliaia di tifosi del Galatasaray pronti ad accoglierlo in festa, le cifre; Osimhen atterra a Istanbul: delirio Galatasaray, tifosi impazziti all'aeroporto.

Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano - In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray. Lo riporta msn.com

Osimhen: "Tifosi del Galatasaray i migliori al mondo". L'intermediario: "Il più forte con Haaland" - Victor Osimhen letteralmente scatenato all'arrivo ad Istanbul, accompagnato anche dall'intermediario Gardi, che già lo scorso anno collaborò per portare il calciatore in Turchia. Riporta msn.com