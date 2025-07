Osimhen Galatasaray l’ex obiettivo Juve è atterrato in Turchia | bagno di folla ad attenderlo! Le prime parole | Non so spiegare quello che provo son tornato nel posto che amo

Osimhen Galatasaray, l’ex obiettivo Juve è atterrato in Turchia: ad attenderlo un bagno di folla, ecco le prime parole dopo il ritorno.. La telenovela è finita, l’attesa è terminata. Victor Osimhen è sbarcato in Turchia, pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. L’attaccante nigeriano è atterrato a Istanbul nelle scorse ore, accolto da un vero e proprio bagno di folla dei suoi tifosi, che lo riabbracciano come un re dopo la trionfale stagione vissuta in prestito lo scorso anno. Si chiude così una delle trattative più lunghe e complesse del calciomercato estivo, con l’attaccante che era stato accostato anche alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

