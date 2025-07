Osimhen Galatasaray l’attaccante nigeriano è ormai in volo per Istanbul! Le FOTO prima della partenza sono una conferma della nuova avventura del bomber in Turchia

Osimhen Galatasaray, l’avventura 2.0 del nigeriano in Turchia è ormai prossima a iniziare: il nigeriano sta prendendo un volo per Istanbul. Victor Osimhen è ormai a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, l’attaccante nigeriano sta viaggiando verso Istanbul per finalizzare il suo trasferimento dal Napoli al club turco. La notizia è stata confermata dallo stesso Romano, che ha condiviso un’ immagine che mostra Osimhen al fianco del vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavuçku e dell’intermediario George Gardi, che hanno lavorato alla conclusione dell’accordo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Galatasaray, l’attaccante nigeriano è ormai in volo per Istanbul! Le FOTO prima della partenza sono una conferma della nuova avventura del bomber in Turchia

