Osimhen atteso nelle prossime ore a Istanbul domani le visite mediche col Galatasaray Sportmediaset

Si sta finalmente concludendo la telenovela legata all’addio di Victor Osimhen dal Napoli e il trasferimento al Galatasaray. Osimhen atteso in queste ore a Istanbul, domani le visite mediche. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: L’attaccante nigeriano è atteso oggi a Istanbul, domani svolgerà le visite mediche, poi potrà mettere nero su bianco il suo nuovo accordo col Galatasaray. Nella stagione 202425, l’attaccante nigeriano è stato in prestito proprio al club turco, segnando 37 gol e fornendo 8 assist. Dopo una lunga trattativa, il Gala è riuscito a garantire al Napoli le condizioni bancarie per acquisire le prestazioni di Osimhen a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen atteso nelle prossime ore a Istanbul, domani le visite mediche col Galatasaray (Sportmediaset)

In questa notizia si parla di: osimhen - atteso - istanbul - visite

Osimhen atteso al raduno, ma il Napoli punta alla cessione definitiva - Osimhen atteso al raduno, ma il Napoli punta alla cessione definitiva Il Napoli resta in attesa di sviluppi concreti per Victor Osimhen, rientrato dal prestito … L'articolo Osimhen atteso al raduno, ma il Napoli punta alla cessione definitiva proviene da ForzAzzurri.

Osimhen atteso lunedì in Turchia per cominciare la nuova avventura al Galatasaray - Il nigeriano pronto per la nuova avventura in Turchia. Risolti tutti i problemi burocratici tra il Napoli ed il Galatasaray, Vicotr Osimhen è atteso lunedì … L'articolo Osimhen atteso lunedì in Turchia per cominciare la nuova avventura al Galatasaray proviene da ForzAzzurri.

Osimhen Galatasaray: il nigeriano è atteso a Istanbul nelle prossime ore, fissate le visite mediche per l’ex obiettivo della Juve. I prossimi passi prima dell’ufficialità - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Galatasaray: l’attaccante nigeriano è atteso a Istanbul nelle prossime ore, fissate le visite mediche per l’ex obiettivo della Juve.

#Osimhen è atteso a Istanbul Fissate le visite dell’attaccante Vai su X

Tutti i documenti sono stati controfirmati: Osimhen domani ad Istanbul, non è più del Napoli Vai su Facebook

Victor Osimhen verso Istanbul: atteso per le visite mediche; ?? NAPOLI. Osimhen oggi a Istanbul, domani le visite mediche; OSIMHEN ATTESO OGGI A ISTANBUL: STA PER INIZIARE LA SUA NUOVA AVVENTURA AL GALATASARAY.

Moretto: "Osimhen atteso a Istanbul. Fissate le visite mediche" - Stando a quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo account X ufficiale, Victor Osimhen è a un passo dal completare il suo trasferimento defiitivo al Galatasaray. Riporta tuttojuve.com

Osimhen vola a Istanbul per il Galatasaray, domani le visite mediche - Victor Osimhen , attaccante nigeriano già protagonista al Napoli , è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con il Galatasaray . Secondo informazione.it