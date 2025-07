Osimhen al Galatasaray parla il bomber | il messaggio è chiarissimo

Victor Osimhen è atterrato a Istanbul dove ripartirĂ di nuovo con maglia del Galatasaray: arrivano le prime parole da parte del nigeriano. Osimhen è da poco rientrato a Istanbul dove giocherĂ con la maglia del Galatasaray. Un arrivo che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi della squadra turca che proprio in queste ore ha accolto Osimhen con grande entusiasmo. Tanti tifo9si si sono interessati al suo ritorno, con quasi due milioni di persone che hanno seguito l'aereo in maniera virtuale attraverso il canale ufficiale del Galatasaray.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Victor #Osimhen è atterrato a Istanbul. Accoglienza da star per l'attaccante nigeriano. Tifosi del #Galatasaray in delirio per l'ormai ex bomber del Napoli.

Osimhen al Galatasaray per 75 mln + 5 di bonus: capolavoro Napoli. De Laurentiis ha ottenuto esattamente ciò che chiedeva, oltre al 10 % sulla futura rivendita e al divieto biennale di cessione del bomber sul mercato italiano (Juve in primis).

Napoli-Galatasaray: definito l’accordo per Osimhen con condizioni precise e clausola anti-Italia; Napoli, Osimhen ha scelto: vuole il Galatasaray, manca l'accordo tra i due club. In stand-by l'arrivo del nuovo bomber; Osimhen, il Galatasaray si defila: scelto un altro bomber. Il Napoli ha fretta.

In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray.

Victor Osimhen è ormai a un passo dal Galatasaray, e il club turco non ha perso tempo per scaldare i tifosi: sui social è apparso un video in cui l'ex bomber