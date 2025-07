Osimhen al Galatasaray numeri da capogiro | sta accadendo in questi minuti

Pronto a tornare in quel di Istanbul, Victor Osimhen è in volo verso la Turchia: c’è un dato che sta lasciando tutti senza parole e riguarda proprio il bomber nigeriano. Victor Osimhen sta tornando a Istanbul, lì dove il popolo turco l’ha coccolato per un anno intero una volta andato via da Napoli. Nei mesi si è parlato di Arabia Saudita, Premier League, ma alla fine è stato proprio il Galatasaray a spuntarla e riportare ‘a casa’ il nigeriano, per la gioia dei tifosi. Victor Osimhen in campo con la maglia del Galatasaray (LaPresse) SpazioNapoli.it Si, perchè il pubblico giallorosso aspettava proprio il suo ritorno per rendere elettrizzante un’estate rovente ma dove proprio i tifosi della squadra turca si aspettavano un gesto importante da parte del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen al Galatasaray, numeri da capogiro: sta accadendo in questi minuti

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - di Redazione JuventusNews24 Osimhen annuncia quando prenderà la decisione definitiva sul prosieguo della sua carriera: le parole dell’obiettivo della Juve.

Osimhen Juve, il nigeriano lancia due “messaggi” ai bianconeri: sua la doppietta contro il Trabzonspor che permette al Galatasaray di vincere la Coppa di Turchia – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, il bomber nigeriano conquista il suo primo trofeo in Turchia: sua la doppietta contro il Trabzonspor.

Juventus su Osimhen, con una doppietta regala la coppa di Turchia al Galatasaray - Victor Osimhen segna una doppietta nella finale della coppa di Turchia vinta 3-0 dal Galatasaray contro il Trabzonspor a Gaziantep.

Il Galatasaray paga la clausola per Osimhen e fa felice il Napoli: in arrivo una pioggia di milioni; L'ex bomber sicuro: Osimhen sarà il prossimo attaccante della Juve; Avvio di Stagione Da Urlo per Victor Osimhen.

Oggi è il giorno di Osimhen al Galatasaray, presentazione da star - Finisce così la telenovela estiva con il Napoli ... Riporta internapoli.it

Osimhen al Galatasaray, perché in un video dice la sua prima frase in italiano dopo anni al Napoli - Il nigeriano ceduto dal Napoli si è presentando pronunciando una frase in italiano. Secondo fanpage.it