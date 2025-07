Più forti di tutto e di tutti. L’Ital-tuffi a distanza di 10 anni torna a conquistare un oro mondiale. Tanto tempo era trascorso da quando Tania Cagnotto a Kazan (Russia) aveva conquistato il metallo più pregiato dal metro, battendo le fortissime cinesi. Oggi l’impresa si è replicata in un format diverso, il sincro misto dai tre metri. Un ragazzo e una ragazza chiamati a trovare la chimica, per essere una cosa sola. Ci sono riusciti Matteo Santoro e Chiara Pellacani, per la quarta volta sul podio in questa specialità a livello iridato, ma la prima sul gradino più alto, battendo gli australiani Cassiel RousseauMaddison Keeney e i cinesi Li YajieCheng Zilong, nonostante alcune valutazioni della giuria che hanno lasciato perplessi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Oscar Bertone si toglie un sassolino: “Hanno provato a portarcela via…La giuria sui cinesi non mi è piaciuta”