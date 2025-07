OrtoRomi pioniera della tutela della salute dei lavoratori nel settore ortofrutticolo

Nell’ottica di migliorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori, OrtoRomi ha introdotto 7 esoscheletri occupazionali passivi: dispositivi innovativi, facili da indossare e utilizzare, aiutano a mantenere una postura corretta del corpo e contribuiscono ad attenuare lo sforzo muscolare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Bellizzi, OrtoRomi pioniera della tutela della salute dei lavoratori nel settore ortofrutticolo - Innovazione e welfare aziendale. Grazie a innovativi esoscheletri, anche le attività fisicamente più impegnative diventano più sostenibili per gli operatori Da sempre protagonista di un’innovazione responsabile, la Cooperativa Agricola OrtoRomi rafforza il proprio impegno per la salute e il benessere dei collaboratori, mettendo a disposizione degli operatori di produzione dispositivi all’avanguardia progettati per prevenire i disturbi muscoloscheletrici legati alle mansioni più gravose.

