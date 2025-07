Orsolini | Resto a Bologna non ho mal di pancia Con Italiano ho un feeling speciale E sulla Coppa Italia vi racconto questo

Le parole di Riccardo Orsolini, ala e leader del Bologna, sulla sua decisione di rimanere in rossoblù anche la prossima stagione Il ragazzo dei sorrisi e dei gol pesanti, il simbolo di un Bologna che ha imparato a sognare in grande. Riccardo Orsolini, dopo una stagione che lo ha consacrato come leader tecnico ed emotivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Orsolini: «Resto a Bologna, non ho mal di pancia. Con Italiano ho un feeling speciale. E sulla Coppa Italia vi racconto questo»

In questa notizia si parla di: orsolini - bologna - resto - pancia

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: Orsolini e Freuler chiedono due rigori. I rossoneri invocano il rosso per Ferguson - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Milan-Parma, finale della Coppa Italia. MILAN-BOLOGNA mercoledì 14/05 h.

Milan, contatto diretto col Bologna: Italiano, Orsolini e tutti i nomi in ballo - Milan e Bologna faccia a faccia per scrivere un piccolo pezzo di storia. Domani a San Siro ci sarà un antipasto della finale di coppa Italia.

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: Orsolini e Freuler chiedono due rigori - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Milan-Parma, finale della Coppa Italia. MILAN-BOLOGNA mercoledì 14/05 h.

Per Empoli torna anche Aebischer, Italiano ha sempre più cartucce a disposizione.

Orsolini: “Non ho mai espresso la volontà di andare via. Il gol più bello? Quello al Genoa” - In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Riccardo Orsolini mette in chiaro il suo legame con il Bologna e risponde alle voci di mercato: “Non ho mai espresso la volontà di andare via, né alla socie ... Segnala blitzquotidiano.it

Bologna, Orsolini: "Nessun mal di pancia, ma il mercato è folle" - Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , Riccardo Orsolini ha fatto chiarezza sul proprio futuro al Bologna. Si legge su fantacalcio.it