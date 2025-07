Orsolini | Il gol all’Inter? Non so dove mettere i regali dei napoletani Non vado via da Bologna

Riccardo Orsolini, protagonista dell’ultimo campionato con il Bologna, ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport l’onda emotiva scatenata dal suo gol al 94? contro l ’Inter. Il suo gesto ha acceso Napoli: per settimane ha ricevuto decine di pacchi di prelibatezze partenopee. Dell’accaduto dice: “ Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo Scudetto. Pazzesco “. Orsolini, un gol emotivo e simbolico. Tra sorrisi ironici e gratitudine sincera, Orsolini ha aggiunto con umorismo: “ Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi “? Quel momento decisivo ha offerto ben più di un gol: ha consegnato la vittoria al Bologna e aperto lo scenario scudetto ai partenopei, che hanno beffato poi l’Inter proprio nell’ultimo turno della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: orsolini - inter - mettere - bologna

Orsolini ricorda: «Finale di Coppa Italia? Neanche in Bologna Inter del 1964 è accaduto questo» - di Redazione Orsolini presenta la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan: le dichiarazioni dell’esterno offensivo che rievoca una celebre gara contro l’Inter.

Orsolini: «Vittoria sull’Inter dato consapevolezza. Bologna rompi scatole» - Il Bologna, che di recente ha messo i bastoni tra le ruote all’Inter in campionato, si prepara ad affrontare il Milan in una doppia sfida ravvicinata.

Orsolini (Bologna) su finale Psg-Inter: “Uno spettacolo. Dico che…” - Riccardo Orsolini si gode il momento magico col suo Bologna, recente vincitore della Coppa Italia. Nei giorni scorsi lo abbiamo incontrato a Civitanova Marche (Macerata).

Riccardo Orsolini nella storia e nel quarto scudetto del Napoli Beniamino dei tifosi azzurri dopo il gol contro l’Inter #Orsolini #Bologna #Napoli #DAZN Vai su X

I tifosi del Napoli hanno inondato d'affetto Riccardo Orsolini dopo il gol in Bologna-Inter È lo stesso attaccante a raccontarlo in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, in cui racconta che da Napoli gli sono arrivati tantissimi doni di tipo gastronomic Vai su Facebook

Bologna-Inter 1-0, decide Orsolini nel recupero; Bologna-Inter 1-0, gol e highlights: segna Orsolini al 94'; Orsolini, capolavoro all'ultimo secondo: l'Inter cade a Bologna e non stacca il Napoli.

Orsolini: "Il gol all'Inter? Non so ancora dove mettere tutti i regali che mi hanno mandato da Napoli" - Visualizzazioni: 118 Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, durante un’intervista con SkySport, ha parlato del suo futuro e degli obiettivi della prossima stagione. Secondo informazione.it

Bologna, Orsolini: "Nessuna guerra per andare via, ma il mercato è folle. Il goal all'Inter? Mi arrivano tanti regali da Napoli" - Riccardo Orsolini è uno dei simboli, forse il giocatore più iconico del Bologna degli ultimi anni. Segnala calciomercato.com