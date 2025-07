Orsolini eroe-Scudetto del Napoli? La sua battuta sul gol all’Inter è imperdibile

La battuta di Riccardo Orsolini sul gol all’Inter, decisivo per la vittoria dello Scudetto del Napoli. La vittoria dello Scudetto in una stagione così combattuta rimarrà una gioia incancellabile per tutti i tifosi partenopei. I ragazzi di Antonio Conte sono riusciti a prevalere al termine di una lotta al vertice estenuante contro l’Inter, in cui un piccolo contributo è stato offerto anche da alcuni calciatori che non vestono la maglia azzurra. Si tratta di tutti quei calciatori che con le loro reti hanno fermato l’avversaria nerazzurra: è indimenticabili, quindi, anche una rete come quella di Riccardo Orsolini nel Bologna-Inter del 20 aprile, con cui il Napoli riuscì ad agguantare la squadra di Inzaghi in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Orsolini eroe-Scudetto del Napoli? La sua battuta sul gol all’Inter è imperdibile

In questa notizia si parla di: scudetto - inter - orsolini - napoli

Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire» - di Redazione Toni, l’ex bomber azzurro parla da Foiano della Chiana: Gattuso l’uomo giusto per l’Italia, e sulla corsa Scudetto non ha dubbi.

Moratti, venerdì prossimo compie 80 anni: «Ecco l’Inter a cui sono più affezionato; tra Champions e Scudetto dico questo» - Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in vista del suo ottantesimo compleanno a la Gazzetta dello Sport Venerdì prossimo Massimo Moratti compirà 80 anni, un traguardo importante che rappresenta anche un’opportunità perfetta per chiedere un regalo speciale alla sua amata Inter.

Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..» - di Redazione Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine.

Riccardo Orsolini alla Gazzetta: “Il mio gol all’Inter? Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi ( Vai su X

Un gol pazzesco di Orsolini al 94' regala la vittoria al Bologna: il Napoli aggancia l'Inter in vetta! Rivivi la diretta; Serie A, Bologna-Inter 1-0: Orsolini riapre la corsa scudetto e rilancia le ambizioni Champions dei rossoblù; L’Inter cade a Bologna, aggancio del Napoli in vetta alla classifica: decisivo Orsolini al 94'.

Tante voci sul futuro di Orsolini: “Non ho il mal di pancia, ma il calciomercato è folle” - Riccardo Orsolini, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, spiega: “Non faccio guerre per andare via, sono legato al Bologna”. Riporta msn.com

Orsolini: "Da Napoli mi hanno mandato babà e casatielli. A Capri metterò i baffi" - Riccardo Orsolini ironizza (ma non troppo) sull'amore ricevuto dai tifosi del Napoli dopo la rete realizzata contro l'Inter, gol fondamentale anche in chiave scudetto. Scrive areanapoli.it