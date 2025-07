Orsolini Bologna l’attaccante ricorda la rete con i nerazzurri | Dopo il gol all’Inter Napoli mi ha sommerso di regali

Orsolini Bologna, stagione memorabile per l’esterno felsineo, decisivo in Coppa Italia e pronto per la prossima Serie A. La stagione 202425 sarà impossibile da dimenticare per Riccardo Orsolini. L’attaccante del Bologna, protagonista assoluto dell’annata rossoblù, si è distinto sia in campionato che in Coppa Italia, competizione in cui ha firmato una storica vittoria contro il Milan nella finalissima. Ma il suo nome è stato inciso anche nella storia recente dell’ Inter, indirettamente. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Orsolini è tornato sul celebre gol realizzato proprio contro i nerazzurri, nella sfida che ha rallentato la corsa della squadra allora guidata da Inzaghi e che ha inciso non poco nella volata scudetto vinta poi dal Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orsolini Bologna, l’attaccante ricorda la rete con i nerazzurri: «Dopo il gol all’Inter, Napoli mi ha sommerso di regali»

I tifosi del Napoli hanno inondato d'affetto Riccardo Orsolini dopo il gol in Bologna-Inter È lo stesso attaccante a raccontarlo in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, in cui racconta che da Napoli gli sono arrivati tantissimi doni di tipo gastronomic

