Orsi riflette su Lookman | Quelli che saltano l’uomo sono prezzi pregiati chi li ha se li fa pagare a caro prezzo Chivu non ha scoperto niente di nuovo

Orsi riflette su Lookman: «Quelli che saltano l’uomo sono prezzi pregiati, chi li ha se li fa pagare a caro prezzo». Le parole dell’ex portiere. L’ex portiere e attuale opinionista Fernando Orsi ha analizzato ai microfoni di Radio Radio il possibile approdo di Ademola Lookman nel mercato Inter, sottolineando quanto il profilo dell’attaccante nigeriano sia sempre più raro nel calcio moderno. Lookman, classe 1997, è il primo nome sulla lista del club nerazzurro per rinforzare l’attacco di Cristian Chivu, allenatore che vuole un giocatore in grado di creare superiorità numerica e attaccare gli spazi in profondità . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orsi riflette su Lookman: «Quelli che saltano l’uomo sono prezzi pregiati, chi li ha se li fa pagare a caro prezzo. Chivu non ha scoperto niente di nuovo»

In questa notizia si parla di: lookman - orsi - riflette - saltano

Orsi, in che senso?: «Lookman all’Inter? No, esagerato! Dai via Thuram» - Orsi si esprime sull’eventualità di vedere Lookman all’Inter. Il club nerazzurro lo sta trattando con l’Atalanta.

Orsi: «Lookman? Quelli che saltano l’uomo costano, se li fanno pagare!» - Orsi si esprime su Lookman e difende quindi la resistenza dell’Atalanta. L’Inter ha avanzato ieri una nuova proposta ( vedi articolo ).

Orsi su Lookman: "Pochi giocatori saltano l'uomo, chi li ha se li fa pagare a caro prezzo" - Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha detto la sua su Ademola Lookman, obiettivo di mercato numero uno dell'Inter: 'Inzaghi giocava con i quinti che andavano a fare g ... Segnala informazione.it

Orsi: «Lookman? Quelli che saltano l’uomo costano, se li fanno pagare!» - Orsi si esprime su Lookman e difende quindi la resistenza dell’Atalanta. Segnala informazione.it