Orsi | Per me Meret è molto più forte di Milinkovic Savic Alternarli sarebbe un grave errore

L’ex portiere Nando Orsi, oggi allenatore ed opinionista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de “ Il Bello del Calcio ” soffermandosi sul mercato del Napoli. Tra i vari argomenti trattati, ovviamente, c’è anche quello del nuovo dualismo che si prospetta tra Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic per la difesa dei pali azzurri. Orsi: «Il Napoli sta costruendo qualcosa di duraturo. Meret? Ha il diritto di sbagliare». «Conte è rimasto proprio perchĂ© aveva avuto delle rassicurazioni da De Laurentiis su un mercato abbastanza corposo. Quindi De Bruyne, Lang, poi Beukema, sono giocatori che hanno curriculum, ma soprattutto sono giocatori che costano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Orsi: «Per me Meret è molto piĂą forte di Milinkovic Savic. Alternarli sarebbe un grave errore»

