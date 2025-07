Oro storico per l' Italia | Santoro-Pellacani primi nei tuffi da 3 metri sincro misti

È una giornata storica per lo sport italiano: con cinque tuffi eccezionali la coppia azzurra composta da Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno conquistato una indimenticabile medaglia d'oro ai Mondiali di tuffi di Singapore nella specialità del trampolino da 3 metri misto. È la prima volta che il nostro Paese arriva al primo posto in questa competizione. Oggi, tra l'altro, arriva anche la prima medaglia d'oro per l'Italia ai campionati che si stanno svolgendo a Singapore. Un risultato eccezionale. La nuova coppia d'oro di questa specialità ha conquistato ben 308.13 punti complessivi davanti all'Australia che con l'ultimo tuffo li stava per riacciuffare ma sono stati determinanti, per gli azzurri, 87 centesimi di vantaggio: la coppia Cassiel Rousseau e Maddison Keeney ha infatti totalizzato 307. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oro storico per l'Italia: Santoro-Pellacani primi nei tuffi da 3 metri sincro misti

