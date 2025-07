Netflix rilascia la prima immagine dal set della nuova serie tv “Orgoglio e Pregiudizio” con protagonisti Emma Corrin e Jack Lowden. Emma Corrin di The Crown e Jack Lowden di Slow Horses saranno rispettivamente Elizabeth Bennett e Mr. Darcy in un nuovo adattamento del celebre romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio per Netflix la cui . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Orgoglio e Pregiudizio, al via la produzione della serie: Netflix rilascia la prima foto